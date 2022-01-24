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〇…日本郵便北海道支社（札幌）は、２１日からオリジナルフレーム切手「...
○…千島歯舞諸島居住者連盟函館支部（坂上範夫支部長）は、「北方領土の...
〇…はこだて工芸舎（函館市末広町８）は２９～３１日の３日間、恒例イベ...
〇…音楽家のハッチハッチェルさんらによる音楽会が１６日、函館コミュニ...
〇…フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）は今月から、...
○…函館映画鑑賞協会は２２日、第２５３回例会を函館市中央図書館視聴覚...
○…道は、新型コロナウイルス対策の「新北海道スタイル」について、道内...
〇…道農政事務所札幌地域拠点（札幌市）は２月１日午後２時から、セミナ...
○…函館の講釈師、荒到夢形さんが出演する「第４９回郷土資料館講談会」...
連載小説「秀吉と本因坊」が２３日完結した。時代小説の人気作家・坂岡真...
遺愛女子高校出身の函館市議会の女性議員３人でつくる、函館市議遺愛ＯＧ...
○…函館ＹＷＣＡ（函館市松陰町）は、毎年好評の熊本県産...
２０１９年１月末で閉店した旧棒二森屋アネックスの建物を活用しテナント...
北海道付近で冬型の気圧配置が緩んだため、２３日の函館市内は日中に晴れ...
道警本部厚生課は２３日、函館中央署留置管理課巡査の２０代の男性警察官...
函館少年刑務所は２３日、４０代男性刑務官１人が新型コロナウイルスに感...
函館市乃木町の主婦で、市内の「書法 勝游社（しょうゆうしゃ）」（上山...