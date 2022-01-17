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〇…道農政事務所札幌地域拠点（札幌市）は２月１日午後２時から、セミナ...
○…函館の講釈師、荒到夢形さんが出演する「第４９回郷土資料館講談会」...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は２月８、１５日の午前１０時から...
○…札幌地区鳶（とび）土木工業組合の「木遣り保存会」（...
○…五稜郭タワーは、同社の公式イメージキャラクター「ＧＯ太くん」に届...
○…生命保険協会函館協会（北村太会長）は７日、車いすバ...
○…函館市亀田交流プラザ２階の高齢者コーナーで書道講座受講者による「...
〇…函館市女性センター（東川町）は２月２日午前１０時か...
〇…桧山振興局と桧山町村会は、桧山管内の観光需要を喚起するため「ひや...
○…函館映画鑑賞協会は２２日、第２５３回例会を函館市中央図書館視聴覚...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選が１６日告示され、無所属で現職の池田...
函館市内の高校生や在住外国人が１３日、マレーシアの学生とオンラインで...
大学入学共通テストは１６日、２日目を迎え、津波警報を受けテストの中止...
函館市民スケート場（金堀町１０）で１６日、今年度１回目の「イベントデ...
立憲民主党代表代行の逢坂誠二衆院議員が１６日、国政報告のため函館新聞...
【京都】皇后盃第４０回全国都道府県対抗女子駅伝（９区間４２・１９５キ...
まちづくり事業を手掛ける函館島（本社・末広町、蒲生寛之代表）は函館に...
函館市に商品開発拠点を構える、ナカ電子（中嶋俊一社長、本社＝東京）は...