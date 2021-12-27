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○…道は、道内中小企業がテレ―ワークを導入する際、就業規則の改正や通...
〇…損害保険大手の損保ジャパン代理店の自動車整備工場でつくる「ＡＩＲ...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
〇…万代町在宅福祉委員会（委員長・永澤和枝万代町会長）...
〇…北斗市郷土資料館の特別展「北斗市縄文展」（後半）が、市総合分庁舎...
〇…民謡団体「函館悦山会」（小林基悦会主）は１２日、五島軒本店（末広...
〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...
〇…函館市宮前町の認定こども園「函館藤幼稚園」（佐藤由規園長）で１６...
〇…鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、ホクレンの西川寛稔副会長と...
〇…上磯駅前商店街は１８日までの週末、道南いさりび鉄道上磯駅前の北斗...
■七重小の３人が準和食王（２月） 【七飯】農林水産省が主催する「第...
２０２１年の世相を表現する「創作四字熟語」（住友生命保険相互会社主催...
函館のハンドメイド作家ｌａｐｉｓさんの写真展「Ｓｍｉｌｉｎｇ＊７－あ...
道教育大学附属特別支援学校（青山眞二校長）で２０日、高等部の日頃の成...
函館市は今月から、１人親家庭の相談窓口として、市役所本庁舎と亀田支所...
ＭＥＧＡドン・キホーテ函館店（函館市美原１）で５日始まったお菓子の家...
今年最後の日曜日となった２６日、函館市民の台所として親しまれる「はこ...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
〇…道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）の１年Ｂ組３４人がこのほど...
作品を通して美術の鑑賞のポイントを紹介する特別展「美術をまるごと楽し...