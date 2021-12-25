この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…損害保険大手の損保ジャパン代理店の自動車整備工場でつくる「ＡＩＲ...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
〇…万代町在宅福祉委員会（委員長・永澤和枝万代町会長）...
〇…北斗市郷土資料館の特別展「北斗市縄文展」（後半）が、市総合分庁舎...
〇…民謡団体「函館悦山会」（小林基悦会主）は１２日、五島軒本店（末広...
〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...
〇…函館市宮前町の認定こども園「函館藤幼稚園」（佐藤由規園長）で１６...
〇…鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、ホクレンの西川寛稔副会長と...
〇…上磯駅前商店街は１８日までの週末、道南いさりび鉄道上磯駅前の北斗...
〇…日本政策金融公庫中小企業事業は、新型コロナウイルス禍を乗り切ろう...
函館市民映画館シネマアイリスで１０月から上映中の映画「草の響き」（斎...
津軽海峡フェリーは２５日、海上荒天が予想されるため、２６日午前７時大...
札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（１～３月）の天候の見通し...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】さいとう小...
【札幌、旭川】道などは２５日、道内で新たに２２人が新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
○…道は、道内中小企業がテレ―ワークを導入する際、就業規則の改正や通...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...