この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…万代町在宅福祉委員会（委員長・永澤和枝万代町会長）...
〇…北斗市郷土資料館の特別展「北斗市縄文展」（後半）が、市総合分庁舎...
〇…民謡団体「函館悦山会」（小林基悦会主）は１２日、五島軒本店（末広...
〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...
〇…函館市宮前町の認定こども園「函館藤幼稚園」（佐藤由規園長）で１６...
〇…鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、ホクレンの西川寛稔副会長と...
〇…上磯駅前商店街は１８日までの週末、道南いさりび鉄道上磯駅前の北斗...
〇…日本政策金融公庫中小企業事業は、新型コロナウイルス禍を乗り切ろう...
〇…縄文文化を紹介するオリジナル紙芝居（制作＝道中小企...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、来年１月６日午前１０時から同...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館大谷短大（福島憲成学長）こども学科２年による総合実践発表会が２１...
バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボール協会主催）...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選（来年１月１６日告示、２３日投開票）...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...