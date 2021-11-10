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○…杉並町会（塚原昌一郎会長）と遺愛女子高校（福島基輝...
○…函館絵本の会「銀のふね」は８日午後１時半から、講演...
○…小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会...
〇…道は「『森林の担い手』写真コンクール」でのフェイスブック（ＦＢ）...
〇…北斗市向野の八郎沼公園で開催中の紅葉ライトアップ「北斗紅葉回廊」...
○…道立函館美術館は６日午前１１時と午後１時から、松前高校書道部によ...
○…函館開発建設部は、七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」で道路上から...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は１２月３日午後１...
○…函館中央地区交通安全協会（片岡格会長）は１月２７日、函館市社会福...
〇…函館市の日吉町在宅福祉委員会（委員長・林原幸雄日吉町会長）の今年...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１６日午後６時半から、...
公立はこだて未来大学は２７、２８の両日、２０２２年度募集の学校推薦型...
函館西高校（高橋敏史校長）で４日、１年生２３６人を対象とした薬物乱用...
函館市と道計量協会函館支部は６日、テーオーデパートで計量展「計量のひ...
ベラルーシ共和国と函館、北海道の交流を深める「ベラルーシ・北海道フォ...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表...
函館市は９日、今年度の市技能功労者表彰式を市役所で行った。造園部門で...
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度の本格運用が１０月...
【札幌】道とＡＩＲＤО（エアドゥ、札幌市、草野晋社長）、株式会社ポケ...
函館タクシー（岩塚晃一社長）は、乗客に季節を感じてもらおうと、車内に...