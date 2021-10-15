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○…道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１１月１３日午...
〇…おそうじ本舗函館五稜郭店（松陰町）は１５日午前１０時から、オープ...
〇…セブン―イレブン・ジャパン（東京）は５日から、道主...
〇…第一生命保険は１４日午後２時から、がん予防ウェブセ...
〇…大野農業高校の生徒が９月２９日、ＪＲ新函館北斗駅利...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１１月６日午前１０時から開く...
〇…まる元らくらく運動教室の認知症予防セミナーが９月２...
○…市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は１０日午前１０...
衆院は１４日の臨時国会会期末に解散し、道８区（渡島、桧山管内）でも事...
新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
函館市本町のギャラリー「そらのＡｇｅｒ」（オールドスタイルホテル函館...
市民団体「函館９条連」は１７日午後１時から、「９条でつながろう函館地...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
卓球の北海道選手権大会（北海道卓球連盟主催）が８～１０日、函館アリー...
【七飯】大沼、小沼ではワカサギの定置網漁が本格化している。１３日は早...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
道内外の観光関連事業者らが世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...