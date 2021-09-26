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〇…全国森林組合連合会（東京）は、１０月２日午前１１時から道自治会館...
〇…駒場団地町会（川端和雄会長）は２０日、前経理部長の石岡美代笑さん...
○…日本航空（ＪＡＬ）函館空港所スタッフは１９日、地域貢献活動として...
〇…障害者施設を運営する理想福祉（細田政裕社長）はこのほど、函館市千...
○…道交通安全推進委員会（札幌）は、道内の高校生を対象に今年の「飲酒...
〇…明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）はこのほど、健康増進や新型...
○…函館音楽協会（石丸典子会長）は２３日午後１時半から、第６２回ジュ...
〇…道は１５日から、調剤薬局「なの花薬局」と連携し、小樽市内の５店舗...
○…気象情報会社のウェザーニューズ（千葉市）は１６日、第１回紅葉見頃...
〇…「らーめんかちぼし」（北斗市東浜１）はこのほど、イベント用に用意...
道南のバー・スナックなどで構成する函館社交飲食連合会（川村隆夫会長）...
★秋の夜空に大輪（１９日） 「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新...
函館市谷地頭町２５のカフェ「クラシック」（近藤伸オーナー）で、東京都...
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
介護施設などへの就職希望者らを対象とした福祉職場説明会（函館市社会福...
函館市は１０月１日まで、介護施設で補助的な業務を担う「介護助手」を雇...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）でこのほど、リモートによる今年...
函館男声合唱団（河野象威代表）の第１５回定期演奏会が２３日、函館市民...