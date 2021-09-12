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〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...
○…ベルクラシック函館（函館市梁川町４）は１０月２日、１０日、１６日...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１３日午...
○…函館臨床福祉専門学校同窓会（松野郁英会長）は１２日午後１時から、...
〇…函館市亀尾ふれあいの里（米原町１２６）で毎週日曜、旬の野菜を直売...
○…函館商工信用組合（山本富靖理事長）は３日、全国の信用組合で社会貢...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
〇…イオン北海道（札幌）は、今年度の「ほっかいどう未来チャレンジ応援...
〇…日本弁護士連合会と函館弁護士会は１４日、全国一斉・無料相談「暮ら...
〇…麺や「琥張琥（こはく）」が１日、ポールスターショッ...
永田町には「政局」という言葉が存在する。重大な局面につながる政権闘争...
函館市は、ひとり親家庭の経済状況や生活環境などを調べたアンケートの結...
函館市西部地区に点在する歴史的建造物の適切な維持・保全を担える人材の...
函館市内で活動する村國眞知子パッチワーク教室の作品展が１０日から市芸...
旧函館区公会堂（瀬川恒広館長）は１１日、シティコンサートｖｏｌ・３を...
函館の大正琴サークル「ゴールデンローズ」（高松弓子代表）は１１日、函...
北海道中小企業総合支援センター（札幌）は、地域課題の解決に向け新たな...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）で開催中の企画展「大船・垣ノ島遺...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で需要減に悩む道産食品を支援する「...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は１７日午後６時半から、...