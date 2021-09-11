この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…ベルクラシック函館（函館市梁川町４）は１０月２日、１０日、１６日...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１３日午...
○…函館臨床福祉専門学校同窓会（松野郁英会長）は１２日午後１時から、...
〇…函館市亀尾ふれあいの里（米原町１２６）で毎週日曜、旬の野菜を直売...
○…函館商工信用組合（山本富靖理事長）は３日、全国の信用組合で社会貢...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
〇…イオン北海道（札幌）は、今年度の「ほっかいどう未来チャレンジ応援...
〇…日本弁護士連合会と函館弁護士会は１４日、全国一斉・無料相談「暮ら...
〇…麺や「琥張琥（こはく）」が１日、ポールスターショッ...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１０月から連続８回にわたり開...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
函館市内の写真愛好家で作られるフォトサークル写留夢（しゃるむ）（石川...
函館市中央図書館は１４日午後１時半から、今年度の「初心者のための読み...
北海道奎星（けいせい）会（木村蒼人会長）主催の第６５回書道展（函館新...
道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
国立音楽大北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日午後１時半から、函館市...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...