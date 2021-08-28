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○…函館音楽協会（石丸典子会長）は２９日午後２時から、今年度の学生コ...
〇…函館市末広町８のはこだて工芸舎は、２８、２９日の両...
〇…南茅部高校（藤井浩之校長）は２４日、近隣の中学３年...
○…集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが市立函館...
〇…函館亀田郵便局（諸戸克吉局長）は１７日、函館八幡小学校（松浦一秀...
〇…新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどした人の相談を受ける...
〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２２...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、９月２５日午後...
○…函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、生徒や保護者、教員が...
道は、道内で生物多様性の保全に関し優れた活動をする企業、団体、個人を...
【鹿部】東京五輪野球日本代表の金メダル獲得に貢献した、鹿部町出身の伊...
千葉県で今月、新型コロナウイルスに感染した妊婦が搬送先が見つからず、...
吉田眼科病院（函館市本通２、吉田紳一郎院長）は、同院で新型コロナウイ...
【北斗】市教委は緊急事態宣言発令を受け、宣言期間（９月１２日）まで小...
全国の中高生が海の素晴らしさを表現する「海の宝アカデミックコンテスト...
「小さな親切」運動本部（東京）は２７日、海岸の清掃活動に尽力した函館...
テーオーデパート（函館市梁川町）の４階フロアに２７日、幅広い年代のレ...
函館市は２６日、函館短大付設調理製菓専門学校で料理人向け講座「函館料...
北海道への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言発令を受け、道南の各町...