函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

いかぽっぽ

いかぽっぽ 記事一覧へ

最新記事

函館市営施設の時短、休業について

[ 政治・行政 ]

　道内への緊急事態宣言が発令されることを受けて函館市は２６日、市営公共...

函館市営施設の時短、休業について
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

東京2020 パラリンピック【速報】

競泳の鈴木が金

競泳の鈴木が金

デンマーク下し２連勝　車いすラグビー

デンマーク下し２連勝　車いすラグビー

鈴木、１００自で決勝へ　５０歳成田は予選突破ならず

鈴木、１００自で決勝へ　５０歳成田は予選突破ならず

競泳男子５０メートル平泳ぎで鈴木が銅メダル

競泳男子５０メートル平泳ぎで鈴木が銅メダル

池崎（函館出身）が１３トライ　日本がフランス破る

池崎（函館出身）が１３トライ　日本がフランス破る

競泳　山田が銀　日本選手史上最年少メダリストに

競泳　山田が銀　日本選手史上最年少メダリストに

競泳の１４歳山田が決勝へ

競泳の１４歳山田が決勝へ
パラリンピック記事一覧
休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

旅行キャンセル　飲食店には時短要請　道に３回目の緊急事態

旅行キャンセル　飲食店には時短要請　道に３回目の緊急事態

函館市営施設の時短、休業について

函館市営施設の時短、休業について

町内の観光客数昨年の１・５倍に　木古内町議会経済常任委

町内の観光客数昨年の１・５倍に　木古内町議会経済常任委

北島三郎記念館、９月１日から休館

北島三郎記念館、９月１日から休館

ラ・サール、函大有斗が決勝へ　高校ラグビー

ラ・サール、函大有斗が決勝へ　高校ラグビー

６５０人白熱　陸上・道南サマー記録会

６５０人白熱　陸上・道南サマー記録会

高文連道南支部美術展始まる　油彩やアクリル画など並ぶ

高文連道南支部美術展始まる　油彩やアクリル画など並ぶ

感じたことをまっすぐ絵に表現　まちセンで２９日まで

感じたことをまっすぐ絵に表現　まちセンで２９日まで

いかぽっぽ／音楽協会が２９日に学生コンサート

いかぽっぽ／音楽協会が２９日に学生コンサート

中小企業家同友会函館支部８月例会、森・鹿部の２町長講演

中小企業家同友会函館支部８月例会、森・鹿部の２町長講演

最新動画

パールライオン函館店／カカオキャット函館　北海道産プレミアムチョコレート

ホテイヤサンドイッチスタンド／ゆっくり過ごせるカフェ

ｒｅｊｏｉｃｅ／メークやスキンケアを見直せる

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『澤田米穀店』ふっくりんこＪＡＰＯＮ

ＭＡＣＨＩＢＥＮ／ボリューム満点の弁当が人気

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

8月27日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

8月27日のイベント情報

2021年8月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト