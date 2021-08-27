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〇…函館市末広町８のはこだて工芸舎は、２８、２９日の両...
〇…南茅部高校（藤井浩之校長）は２４日、近隣の中学３年...
○…集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが市立函館...
〇…函館亀田郵便局（諸戸克吉局長）は１７日、函館八幡小学校（松浦一秀...
〇…新型コロナウイルスの影響で収入が減少するなどした人の相談を受ける...
〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２２...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、９月２５日午後...
○…函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、生徒や保護者、教員が...
○…函館映画鑑賞協会は２１日、第２５０回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、２７日から北海道など８道県が緊...
道内への緊急事態宣言が発令されることを受けて函館市は２６日、市営公共...
【木古内】町は２６日の町議会総務・経済常任委員会で、今年度の観光事業...
知内町出身の演歌歌手、北島三郎さんの歴史や功績などを展示する「北島三...
ラグビーフットボールの第７４回北海道高校南選手権大会函館支部予選会兼...
陸上の道南サマー記録会（道南陸協主催）が７日、千代台公園陸上競技場で...
第５９回高文連道南支部美術展（道高文連道南支部美術専門部主催）が２６...
札幌在住のデザイナー、山田聖さん（６８）が主宰するライオンアートクラ...
テレビ中継を見ていて目が釘付けになった。「ガシャン！」「ドスッ！」と...
○…函館音楽協会（石丸典子会長）は２９日午後２時から、今年度の学生コ...