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〇…道と札幌市は、今年度の漫画・イラストの公募コンテスト「北のまんが...
〇…函館地方裁判所は、子どもたちが楽しく裁判への理解を深められる夏休...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
〇…市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書...
○…函館五稜郭ロータリークラブ（村田信吾会長）はこのほど、福祉施設運...
○…函館椴法華中学校（齊藤淳一校長、生徒１７人）はこの...
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〇…函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、８月４日午後５時から「設立２...
函館市熱帯植物園（市湯川町３）で「カブトムシ・クワガタ観察会」が開か...
〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
世界遺産の構成資産となった函館南茅部地区の垣ノ島、大船両遺跡を観光資...
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６日から新潟県糸魚川市で始まる全国高校総体（インターハイ）の個人体重...
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【札幌】バスケットボールの全道中体連は７月２８～３０日、札幌市の北ガ...
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はこだて検定合格者の会（山本和雄会長、会員４２人）のメンバーが市内の...