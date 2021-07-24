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〇…函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、８月４日午後５時から「設立２...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
○…札幌市を中心にレッスンを開催するポスチュアウォーキ...
〇…大野農業高校内のアンテナショップ「鹿島屋」は１６日、今年度初めて...
〇…菅原組（菅原修社長）は１５日、環境や地域貢献、コンプライアンスの...
〇…夏の交通安全運動（２２日まで）に合わせて函館西署などはこのほど、...
○…１７日の北斗市七重浜海水浴場のオープンに先立ち、関...
○…函館市神山３の「ぱんの店 ひだまり」（堀雄太店長）では、函館や道...
〇…函館北美原小学校（新谷公康校長）の４年生約１１０人がこのほど、総...
〇…朝日生命道南支社は、平山郁夫画伯の描き下ろし扇子「西域の葡萄」を...
道南縄文文化推進協議会（会長・境勝則函館商工会議所副会頭）は、世界文...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
市立函館博物館は２３日、函館公園内の北海池で夏休みの小学生らを対象に...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は２２日、函館朗読紀行Ｖｏｌ・１５「大...
〇…みすず調剤薬局（函館市柏木町）の薬食同源教室がこのほど、函館市亀...
野良猫の増加やトラブルを防ぐため、不妊・去勢手術を行い、地域と猫の共...
「ゼロカーボン」「カーボンゼロ」「カーボンニュートラル」という言葉を...
４連休の２日目となった２３日、函館市内の観光地は、久しぶりに多くの観...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【札幌】道産水産物の消費低迷や主要魚種の不漁が続く中、道は各地の水産...