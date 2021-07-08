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〇…１７日の七重浜海水浴場オープンに先立ち、日本ライフセービング協会...
〇…森町内で活動する団体「伝統芸能で結ぶ仲間たち」は１１日午後２時か...
○…函館の市民団体「バイバイ大間原発はこだてウォーク」は１０日午後２...
〇…北斗萩野小（石山史校長）６年のがん授業が６月２６日、同校であり、...
○…バラ生産農家でつくる北海道バラ研究会（吉野尚宏会長、会員８人）の...
○…函館山花しるべな会代表で、函館在住のフリーライター、藤島斉さん（...
○…道内各地の文化や自然、名産を題材としたパズル本「脳活パズル＆クイ...
○…函館千代田小学校（高村幸子校長）で２５日、市内の俳...
○…南茅部高校（藤井浩之校長）で２８日、地元の特産品の...
○…はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）で２７日、函館...
全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ函館空港所（畑雅彦所長）は「七夕」の７日...
人気プロレス団体「大日本プロレス」の函館大会が１４日午後６時半から、...
「七夕」の７日、函館市や近隣市町では、願い事を書いた色とりどりの短冊...
函館市消防本部は７日、東京オリンピック・パラリンピック競技の特別警戒...
函館市中体連の野球は６月２８～３０日、根崎、西桔梗の両球場で行った。...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
函館市５回目となる新型コロナウイルスワクチンの集団接種と、市が予約を...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は６月２９日、５月の渡島・桧山管内...