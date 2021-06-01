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○…江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は、江差...
○…道と道漁業就業支援協議会（札幌）は６月２７日午後０時半から、漁師...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
○…函館港内のベイエリア付近で２７日、カマイルカとみられる姿が１～２...
○…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（６～８月）の天候の見...
○…函館国際水産・海洋都市推進機構と函館市は、６月９日...
○…函館市は、６月１３日に市リサイクルセンター（東山町１５１）で、再...
○…ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は６月５日から...
〇…函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
〇…道森林管理局駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進センター（函館市新川町）...
函館軟野連たそがれ野球 ...
函館市教委は５月３１日、道の新型コロナウイルス緊急事態宣言延長による...
〇…麺処「赤兎馬（せきとば）」が１日、ポールスターショ...
高体連函館支部予選の剣道は５月２３日、函館工業高校で男女の団体戦と個...
道南いさりび鉄道は５月３１日、新型コロナウイルスに関わり北海道への緊...
【厚沢部】町の特産品ジャガイモ「あっさぶメークイン」を使用して製造す...
【乙部】道内の現職副町長で在任期間最長となる３０年間務めた萬木（よろ...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は５月３１日、新型コロナウイルス感染症予...
函館演劇鑑賞会は１７日午後６時半から、第３１０回例会「松井須磨子」を...