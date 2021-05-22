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〇…ＮＨＫ札幌放送局は、２３日午後６時５分からＮＨＫラ...
〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、７月から連続４...
○…厚紙で製作できるペーパークラフトロケットの普及に取り組む「マリン...
○…北斗市教委は、朗読（音訳）ボランティア養成講座（入...
〇…道は今年度から、全部局を対象に年間を通じた働きやす...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４９回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長、園児１４人）は１１日、園児たちが交通...
函館軟野連あさ野球...
道内で２１日、新型コロナウイルスに新たに７２７人が感染したことが分か...
函館音楽協会（石丸典子会長）は３０日午後１時から、今年度の春季定期演...
市立函館保健所は２１日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【写真特集】第３１回道南中学生春季バドミントン大会 ...
ＪＲ北海道は、道への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令などを受けた利...
渡島教育局は２１日、函館商業高校全日制課程で生徒への新型コロナウイル...
道南写真館協会（加藤昇会長）は、毎年６月１日に開く「写真供養祭」を昨...
農水産物の生産から加工、販売までを担う６次産業化の支援などに取り組む...