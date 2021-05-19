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○…厚紙で製作できるペーパークラフトロケットの普及に取り組む「マリン...
○…北斗市教委は、朗読（音訳）ボランティア養成講座（入...
〇…道は今年度から、全部局を対象に年間を通じた働きやす...
○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４９回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長、園児１４人）は１１日、園児たちが交通...
〇…函館市女性センターは、６月１２日午後１時半から同セ...
〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５...
〇…大林道路北海道支店函館営業所（犬飼雄二所長）はこのほど、地域貢献...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は４月から「糖尿病・内分泌内科」の専門...
〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...