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【上ノ国】町湯ノ岱地区の春の風物詩とも言われるゼンマイ干し作業が、民...
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函館市で新型コロナワクチン接種予約の受け付けが始まった１０日、編集局...
「高齢者とたくさん話ができて楽しい」と話すのは、４月に函館臨床福祉専...
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室蘭市で撮影した映画「モルエラニの霧の中」の坪川拓史監督（４９）と出...
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○…厚紙で製作できるペーパークラフトロケットの普及に取り組む「マリン...