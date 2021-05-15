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○…地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４９回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長、園児１４人）は１１日、園児たちが交通...
〇…函館市女性センターは、６月１２日午後１時半から同セ...
〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５...
〇…大林道路北海道支店函館営業所（犬飼雄二所長）はこのほど、地域貢献...
〇…津軽海峡フェリー（函館市港町３）とシィライン（青森県青森市）、下...
〇…道は、道職員に対してステイホームをはじめ、道産食品...
〇…ＮＰＯ法人ちえのわ（小柄千恵子理事長）は、９日午後３時から、七飯...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、６月から連続８...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...
道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
【江差】町は１７日から、町内の高齢者施設や介護事業の従事者を対象とし...
文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...