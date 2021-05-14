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○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４９回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長、園児１４人）は１１日、園児たちが交通...
〇…函館市女性センターは、６月１２日午後１時半から同セ...
〇…函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５...
〇…大林道路北海道支店函館営業所（犬飼雄二所長）はこのほど、地域貢献...
〇…津軽海峡フェリー（函館市港町３）とシィライン（青森県青森市）、下...
〇…道は、道職員に対してステイホームをはじめ、道産食品...
〇…ＮＰＯ法人ちえのわ（小柄千恵子理事長）は、９日午後３時から、七飯...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、６月から連続８...
〇…全国の刑務所、少年院で受刑者らが製作した日用品などを販売する「刑...
函館市都市景観審議会の今年度第１回会合が１３日、市消防本部で開かれた...
函館市が新型コロナワクチン接種について設置している「予約受付相談専用...
市立函館保健所によると、函館市内の新型コロナウイルス新規感染者の累計...
函館乃木神社（乃木町５、松崎睦彦宮司）に１３日、輪をくぐって無病息災...
【森】函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１３日、森町内の...
函館ＹＷＣＡピースプランニング委員会（丸山泉委員長）は函館市内で絵画...
函館市町会連合会（松尾正寿会長）は１３日、子どもたちの犯罪被害と交通...
【札幌】道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する...
少年野球の全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント函館支部大会（...
函館軟野連あさ野球...