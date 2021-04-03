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〇…松前町商工観光課は１日、町内のサクラの開花予想を発...
○…遺愛女子高校吹奏楽局によるスプリングフェスタ２０２１～自閉症啓発...
〇…日本航空（ＪＡＬ）は２７日、小学生高学年を対象に航空業界の仕事を...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
〇…函館新外環状道路・空港道路（赤川ＩＣ―函館空港ＩＣ）が開通した２...
○…新函館英会話クラブ（石塚康治代表）は４月１日と８日の午後１時半か...
〇…道立北の森づくり専門学院（旭川市、寺田宏学院長）は...
〇…日本気象協会（東京）は２５日、全国のサクラの開花・満開予想（第７...
○…函館市環境部はこのほど、函館の街をきれいにする市民運動協議会（松...
○…第一生命函館支社江差営業オフィスは１５日から、桧山南部を中心とし...
札幌管区気象台は１日、北海道地方の３月の天候状況をまとめた。日本の東...
昨年に出産した母親と乳児が対象の「ご家庭でできる、子どもの東洋医学ケ...
○…電気・設備工事業のケイソー（函館市山の手１）は３月３０日、児童の...
国連が定めた世界自閉症啓発デーの２日、五稜郭タワーがシンボルカラーの...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）の函館－奥尻線が１日で就航１５周年を迎え...
函館市教委は、南茅部地域の大船遺跡（大船町）、垣ノ島遺跡（臼尻町）の...
函館短期大学（猪上徳雄学長）の今年度入学式が２日、函館大学大講義室で...
【厚沢部】町富栄の屋外広告業「ヤマダ美芸堂」で３月２９日、この春中学...
栃木県足利市の両崖山一帯で２月２１日に発生し、９日目で鎮火した林野火...
函館市は今年度、戸井、恵山、椴法華地域の防災行政無線の親局と子局（中...