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〇…子どもたちの縄文文化への関心を高めようと、函館市縄文文化交流セン...
○…日本郵便北海道支社（長野善仁支社長、札幌）は、オリジナルフレーム...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午後１時半から、函館市...
○…渡島総合振興局は２９日午後２時から４時まで、函館国際ホテルで開く...
○…函館映画鑑賞協会は１５日、第２４８回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…函館の市民団体「バイバイ大間原発はこだてウォーク」...
○…道南地域のパチンコ店でつくる函館方面遊技業協同組合（山本篤理事長...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午前１０時半から、函館...
○…函館市は５日、函館朝市ひろば（若松町９）で、地元企業とパン・パシ...
〇…国際協力機構（ＪＩＣＡ）北海道と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会は、カウンセリング研修３級...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
函館市松陰町のスペイン料理店「マルモンターニャ」（塩田和裕店長）は２...
函館市病院局は１９日、市立函館病院の入院前や退院後のベッド搬送を担当...
【七飯】町は１９日、源泉ポンプの故障で臨時休業中だった町健康センター...
ＮＨＫ函館放送局は、２５日に放送するラジオ特番「道南発！＃北海道ピッ...
函館国際観光コンベンション協会は５月１０日まで、インスタグラムを使っ...
函大付属柏稜高校は１９日、野球部監督に函大付属有斗高硬式野球部の野村...
市立函館博物館は１９日、１９３４（昭和９）年３月２１日の函館大火の歴...