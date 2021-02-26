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〇…北海道日本ハムファイターズは２４日、３月３０日～４月４日に札幌ド...
○…函館七飯スノーパーク（七飯町東大沼）は、２７日午後７時から「たい...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、３月１７日午後６時から、聖路...
○…道などは３月１２日、男性の育児休暇取得に向けた機運を高めるため「...
〇…函館市内で認定こども園１１施設を運営する社会福祉法人・函館共愛会...
〇…道農政部は、道産酒米の生産振興や道産日本酒のブランド化に向け「今...
〇…道の潜在人材掘り起こし推進事業「はたらけーる」とハピネットママ（...
○…年金支給日に当たる１５日に合わせて、第一生命函館支社東部オフィス...
○…年金支給日の１５日に合わせ、道南うみ街信用金庫と函館西署などは１...
○…函館に抱くイメージを膨らませて、アップリケによるアート作品をつく...
退院支援の重要性 ～退院後の生活を見据えた支援～ 皆さん...
素材の甘み抜群のキュートなスイーツ 期間限定販売の「シャキシャキりん...
〇…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう１カ月（２７日～３月２６日）...
函館市は２５日、総額２５億円強の新型コロナウイルス感染症対策を発表し...
函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、世界文化遺産登録を目指す北海道と...
函館市の工藤寿樹市長は２５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスワク...
函館市議会の第１回定例会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２１年度市...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２５日、２０２１年度予算案を発表...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（橋本聖子会長、以下・組織...
今年１月、筆者の自宅から直線距離にして２００メートルもないところで住...