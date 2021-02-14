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〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で窮地に立つ花きの需要を喚起す...
〇…函館市は、鍛神小学校と柏野小学校の両区で、４月から...
〇…ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の南口前に、今年も雪の滑り台がお...
〇…函館市は、２３日午前１０時から、東京外国語大の荒川洋平教授＝写真...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は３月６、１３日の両日、午後１時...
〇…ワンコインで本格的なラーメンを提供する「嗚呼！ラー...
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〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館市元町）は、新型コロナウイル...
【札幌】鈴木直道知事は１３日の定例記者会見で、１５日が期限の新型コロ...
道立函館美術館は２０日午後２時から、開催中の特別展「海斗山との対話」...
〇…北海道日本ハムファイターズはオフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（フ...
【七飯】町は１２日、姉妹都市の米国マサチューセッツ州コンコード町にメ...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は１１日、子ども向けプロ...
ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、道南地区（ＪＡ新はこだて、函館市...
本紙の８日付５面（国内・国際面）で、４段抜きで報じられた記事が目を引...
節分の２日、有機栽培の鶴の子大豆で作った「はこだて福豆豆腐」を買って...
ワックスキャンドルで冬の足元を彩るイベント「シーニックｄｅナイト２０...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町１４）メインダイニング...