この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ、函館市元町）は、新型コロナウイル...
〇…函館市住宅都市施設公社は、新年度の「函館山自然観察ボランティア研...
〇…農林水産省は、国産の有機食品の需要を喚起するため、...
〇…道は１～１４日、道内の飲食店１０３店舗が参加し「エゾシカウイーク...
○…道は２月１０日、国連が提唱する持続可能な開発目標「...
〇…道は２月２６日、ベトナム経済人材交流会をオンラインで開催する。ベ...
○…札幌管区気象台は２８日、道内の向こう１カ月（３０日...
〇… 英語検定協会が実施する英検１次試験が２３日、北斗市商業活性化支...
〇…日本郵便北海道支社（札幌市）は２月４日、冬の北海道応援キャラクタ...
〇…元函館市史編纂（さん）室長の紺野哲也さんが講師とな...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 女子準々決勝 函大...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 男子準々決勝 函大...
【写真特集】第６０回北海道高校ハンドボール新人戦 男子準々決勝 函工...
函館市企業局と、同局と業務委託している水道修繕センター（西桔梗町）に...
【北斗】大野農業高校ボランティア部（伊南悠汰部長、１５人）が今年度、...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は、函館朝市内に設置しているミ...
文部科学省が昨年１２月にまとめた全国の国立大附属学校、教員養成大学で...
東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が４日、自身の発言...
函館市文化団体協議会（今井憲克会長）の加盟団体による「ぶんだんジョイ...
「しょうがい児（者）の進路保障を考える会」は１３日午前１０時から、障...