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〇…道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、茂辺地駅（北斗市茂辺地...
〇…金管楽器のコルネット、ウクレレ、ドラム、ベースの一風変わった楽器...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡ発行の漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」の２月号に掲載して...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
〇…渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階...
〇…伝統的工芸品産業振興協会は、オンラインで日本の工芸...
〇…函館市末広町の老舗レストラン「五島軒本店」は１月３、４の両日、同...
○…森町は友好町の静岡県森町から、遠州森の茶のティーバッグ５種類（煎...
〇…第一生命保険函館支社東部営業オフィス（北斗市久根別１）はこのほど...
〇…函館市昭和４の「横浜家系ラーメンおばら家」は２６日、１１００食分...
低気圧接近の影響で、ＪＲ北海道と日本航空（ＪＡＬ）は７日、相次いで追...
２００１年まで函館大沼プリンスホテル（七飯町西大沼温泉）の副支配人を...
〇…函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は「第１８回ふるさと写真...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で６日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
松の内最後の日に当たる７日は「春の七草」。正月のごちそうで疲れた胃腸...
スマートフォン（スマホ）のＧＰＳ機能を活用し、函館も舞台になったアニ...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
５年間にわたってスペイン留学した澤田将選手（１７）＝北斗市出身＝がサ...
【知内】３月に甲子園で開かれる第９３回選抜高校野球大会の２１世紀枠候...
交通網の整備は、地域間の人流や物流を促し、国土の均衡ある発展に欠かせ...