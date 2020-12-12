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○…日本弁護士会連合会（日弁連）と函館弁護士会は１０日、無料電話相談...
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○…函館市青少年研修センター（谷地頭町、ふるる函館）は２０２１年１月...
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【北斗】市は今月１７日と２２日、市役所本庁舎で、開庁時間帯に来庁でき...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
〇…函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之...
函館商業高校の流通ビジネス科３年生５人が１１日、「課題研究」の授業の...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１４人）は１０日、日本航...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...