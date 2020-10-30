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○…ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は２...
○…表千家童門会函館支部（渡邉兼一支部長）は２２日、函館市内の小学生...
〇…函館市亀田交流プラザ（美原１、中林尚子館長）は２５...
〇…函館元町ライオンズクラブ（藤野明信会長）はこのほど...
〇…輸入果物販売大手のドール（東京）は今月下旬から、血圧を下げる機能...
〇…奥尻町立奥尻高校（清水信彦校長）は３１日午後３時から、入学希望者...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に...
〇…北斗市総合文化センターかなでーる内にある市立図書館...
少年野球の第１２回オーシャンスタジアム杯大会（函館市文化・スポーツ振...
遺愛旭岡幼稚園（福島基輝園長、園児５４人）は２８日、収穫の恵みに感謝...
【七飯】町本町４のたい焼き店「中村屋ななえ店」（和田博美代表）は３１...
函館市文学館（末広町２２）の今年度収蔵資料展「函館が育んだ文学～人と...
函館青柳小学校６年の北村美結さん（１２）が、小学生対象の「第１２回税...
【北斗】降雪期の到来を前に、道南の国道や高規格道路を管理する函館開発...
○…道内のバリアフリー化された観光施設などをまとめた「北海道バリアフ...
社会福祉法人函館恵愛会（函館、佐古一夫理事長）が運営する「クレドホテ...
北海道社会保障推進協議会などは、１１月１５日午後１時半から、函館国際...
【北斗】八郎沼公園内（北斗市向野１３２）で紅葉を夜間ライトアップして...