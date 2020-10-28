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○…表千家童門会函館支部（渡邉兼一支部長）は２２日、函館市内の小学生...
〇…函館市亀田交流プラザ（美原１、中林尚子館長）は２５...
〇…函館元町ライオンズクラブ（藤野明信会長）はこのほど...
〇…輸入果物販売大手のドール（東京）は今月下旬から、血圧を下げる機能...
〇…奥尻町立奥尻高校（清水信彦校長）は３１日午後３時から、入学希望者...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に...
〇…北斗市総合文化センターかなでーる内にある市立図書館...
○…みちのく銀行湯川支店グリーンクラブ（工藤敏夫会長）は１３日、函館...
函館市などでつくる函館マラソン実行委は２８日までに、来年の大会を７月...
【鹿部】プロ野球ドラフト会議（２６日）で、北海道日本ハムファイターズ...
【松前】約２５０品種１万本を数える桜の名所、松前公園で、フユザクラの...
【厚沢部】町は、来年４月１日に採用する土木技術職員と保健師、社会福祉...
道南方面でサケ釣りが好調で、各地から釣果が届いている。また、噴火湾方...
フィッシュランド函館西桔梗店のスタッフは２０日、日本海方面の沖でサケ...
▽タラシャクリ、タラジグの仕掛け（２６日） 一般的にタラジクなどに使...
矢田釣具店・道南釣り情報...