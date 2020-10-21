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〇…北斗市総合文化センターかなでーる内にある市立図書館...
○…みちのく銀行湯川支店グリーンクラブ（工藤敏夫会長）は１３日、函館...
〇…道は、今年度の「ノーカーデー」を３０日まで展開している。参加は任...
〇…道は１１月１２日午後１時から、八雲町総合保健福祉施設で「ウイズコ...
○…函館ＹＷＣＡは１８日午前１０時から、国の登録有形文化財「函館ＹＷ...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長）は８日、町千軒地区の林...
○…ＪＲ北海道函館支社は１４日（鉄道の日）から、北海道新幹線奥津軽い...
〇…運送業の羽衣運輸（七飯町大沼町、井上修社長）はこのほど、町にゴミ...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
道南最大規模の書道団体、函館書藝社（高橋海堂会長）による「第６７回函...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は６、２０の各日、同校で「ネイル...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に見立てて紹介す...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は１日から、新たな専門外来「胃も...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
ハンドボールの第５８回函館選手権大会（函館ハンドボール協会主催）がこ...