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○…ＪＡならけんは６日、函館市役所を表敬訪問し、特産の柿「刀根早生（...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する北斗市本郷...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...
〇…北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け...
○…中道一丁目町会（小橋誠太郎会長）は３、４の両日、中道一丁目福祉会...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
〇…秋の全国交通安全運動最終日の９月３０日、渡島総合振興局と函館市美...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）の「道楽十月寄席」が...
〇…札幌市白石区の「麺屋 樹（ＩＴＳＵＫＩ）」の期間限定店が１日、ポ...
○…函館自動車学校（函館市川原町、田中弘道校長）は秋の全国交通安全運...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、佐藤繊維（山形）が展開するブラ...