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〇…ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と地方創生の関わりを学ぶワークショ...
〇…北海道５３０（ごみゼロ）プロジェクト大作戦実行委は...
○…函館乃木神社（函館市乃木町５、松崎睦彦宮司）はキダ...
○…生命保険協会函館協会（会長・石桁健司明治安田生命函館支社長）は１...
○…北斗高等支援学校（吉野隆宏校長）の２年生１４人がこのほど、市内市...
○…森商工会議所青年部（長岡仁会長）は８月２９日、子どもたちの通学路...
〇…道交通安全推進委員会（札幌）は、道内の高校生を対象にした「飲酒運...
〇…函館商工信用組合（山本富靖理事長）は「しんくみの日」の３日、美原...
〇…プロバスケットボールチーム、レバンガ北海道は、コロ...
〇…札幌市白石区の「嗚呼！ラーメン豚の花道」の期間限定店が２日、ポー...
北大大学院水産科学研究院の松野孝平助教（３４）は１０日、北大水産学部...
知内が初回、１死三塁から丸田の右越え二塁打、２死後に川村の中越え二塁...
第２日は１１日、オーシャンスタジアムでＡブロック１回戦２試合を行った...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
函館西署（奈良敏明署長）は１０日、安全運転サポートカー（サポカー）の...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」で、７月１８日～８月１６日に開催し...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が、市中央図書館１階展示コーナーで開...
不動産賃貸の常口アトム（本社・札幌市）は１０日、函館市亀田支所隣に「...
函館青年会議所（函館ＪＣ）は、１９日午後７時４５分から、函館市内の数...
【札幌】函館市などで教育事業を展開するシーラクンス（札幌、藤澤義博社...