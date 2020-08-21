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〇…北海道日本ハムファイターズは、１５日の千葉ロッテマ...
〇…道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）が加盟する第三セクター鉄道...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４４回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…北海道日本ハムファイターズは、９月１～６日、１５～２０日に札幌ド...
○…ロシアが実効支配している北方領土の返還を求め、渡島総合振興局と北...
〇…道警函館方面本部交通課は、函館市内の自動車用品店の協力で店内にあ...
〇…函館市亀田交流プラザ（中林尚子館長）は６、７の両日、同館で幼児と...
〇…日本気象協会（東京）は、同協会が推奨するプロジェクト「熱中症ゼロ...
〇…道と第一生命（東京）は、北海道の魅力を五七五の句で表現する「第２...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、２７日午後１時半から、函館朗読紀行...
○…北斗市建友会（永井謙二会長）は１８日、創立４０周年を記念し、市に...
【木古内】新幹線木古内駅活用推進協議会（会長・鈴木慎也木古内町長）は...
テイクアウト専門店「へいちきん」（清水千明店長）が１９日、電車通沿い...
函館土地家屋調査士会（杉村久哉会長）は１９日、医療従事者の今後の活動...
【七飯】町大沼町のキャンプ場「ＢＥＹＯＮＤ ＶＩＬＬＡＧＥ（ビヤンド...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１８日午前１０時から、花びしホテ...
函館市は、高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと昨年から行っている...
函館市は２０日、応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」制度に...
函館市は、４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象に毎年６月から３月ま...