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〇…道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）が加盟する第三セクター鉄道...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４４回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…北海道日本ハムファイターズは、９月１～６日、１５～２０日に札幌ド...
○…ロシアが実効支配している北方領土の返還を求め、渡島総合振興局と北...
〇…道警函館方面本部交通課は、函館市内の自動車用品店の協力で店内にあ...
〇…函館市亀田交流プラザ（中林尚子館長）は６、７の両日、同館で幼児と...
〇…日本気象協会（東京）は、同協会が推奨するプロジェクト「熱中症ゼロ...
〇…道と第一生命（東京）は、北海道の魅力を五七五の句で表現する「第２...
〇…宿泊施設経営のホテルテトラ（函館市梁川町）は、政府の観光支援策「...
五稜郭タワーアトリウムで１９日、夜に咲き、朝にしぼむ花「月下美人」の...
サッカーの第９回全道シニア７０オープン大会兼ＪＦＡ第１５回全日本Ｏ－...
新型コロナウイルスの全国的な感染再拡大を受け、面会制限を緩和していた...
〇…札幌市の百貨店「札幌三越」は２２、２３の両日、函館...
函館開発建設部と渡島総合振興局は１９日、今年度の「渡島地域づくり連携...
道は、１０月８日に函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダ...
道南を中心に活動するクラフト作家がものづくりの楽しさを発信する「函館...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、９月５日...
○…「ジョリージェリーフィッシュ」（函館市東山２の６の...