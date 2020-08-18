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○…ロシアが実効支配している北方領土の返還を求め、渡島総合振興局と北...
〇…道警函館方面本部交通課は、函館市内の自動車用品店の協力で店内にあ...
〇…函館市亀田交流プラザ（中林尚子館長）は６、７の両日、同館で幼児と...
〇…日本気象協会（東京）は、同協会が推奨するプロジェクト「熱中症ゼロ...
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〇…宿泊施設経営のホテルテトラ（函館市梁川町）は、政府の観光支援策「...
○…新型コロナウイルス禍で大きなダメージを受けた飲食業界を盛り上げ、...
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北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、１１と１７の両日、函館の高校生と...
文部科学省がこのほど公表した公立小・中学校の耐震改修状況調査（４月１...
市立函館高校（谷川敬一校長）１年生９人はこのほど、同校の科目「函館学...
函館出身のロックバンド「ＧＬＡＹ（グレイ）」が１２日にユーチューブで...
【北斗】サッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ―１５）大会（...
陸上の道南選手権大会（道南陸上競技協会主催）が８～９日、千代台公園陸...
ソフトテニスの中学夏季大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９日、千代台...
ソフトテニスのジュニア研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が８日、千...
先週末、車が次々と爆破される懐かしいシーンをテレビで何度見ただろう。...
【知内】知内川河川敷で、１５日、新型コロナウイルスの収束を願い知内商...