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〇…函館市美原２の第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス...
〇…札幌市白石区の「札幌ラーメン 武蔵」の期間限定店が１日、ポールス...
〇…道教育大函館校は、学生が地域と連携し、課題解決に取り組む今年度の...
〇…日本気象協会（東京）は、「＃熱中症ゼロへ２０２０キャンペーン」を...
○…市立函館保健所（山田隆良所長）はこのほど、今年度の...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
〇…北海道日本ハムファイターズは、今月６日から受注販売...
〇…国道５号、国道２２８号など道南の主要道路に設置されている電光式道...
○…函館市の不動産業、蒲生商事が青柳町で管理する宅地に、たこ焼きや焼...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
遺愛女子高校吹奏楽局（小松麗依奈局長）の第３０回定期演奏会（同局ＯＧ...
新型コロナウイルスの「第３波」を想定した対策が函館市内で進んでいる。...
函館市教委は２学期の始業式に当たる１７日から約１カ月間、市内の全中学...
函館山のつつじ山駐車場から千畳敷ヘ向かう途中や入江山の日当たりの良い...
新型コロナ禍の緊急事態宣言が解除された後、「秋の解散・総選挙」がにわ...
函館港イルミナシオン映画祭のシナリオ大賞審査員特別賞受賞作「自宅警備...
函館市公民館は９日午後１時から、お花のハーバリウム講座を開く。 日...
○…北海道日本ハムファイターズは、今年度のパ・リーグオフィシャルスポ...
夏らしい日が続くようになりました。鉢物や花壇、家庭菜園も水を欲しがる...
西暦２０１９年５月１日、徳仁（なるひと）天皇が即位され、「平成」から...