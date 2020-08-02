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〇…道教育大函館校は、学生が地域と連携し、課題解決に取り組む今年度の...
〇…日本気象協会（東京）は、「＃熱中症ゼロへ２０２０キャンペーン」を...
○…市立函館保健所（山田隆良所長）はこのほど、今年度の...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
〇…北海道日本ハムファイターズは、今月６日から受注販売...
〇…国道５号、国道２２８号など道南の主要道路に設置されている電光式道...
○…函館市の不動産業、蒲生商事が青柳町で管理する宅地に、たこ焼きや焼...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
○…工作とプログラミングを組み合わせた無料体験会「ロケット発射台をつ...
函館市文学館は小学生を対象とした「クイズ・石川啄木と函館」を同館で開...
〇…函館市美原２の第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス...
陸上の全日本中学校通信北海道・道南地方大会（日本陸上競技連盟、北海道...
第７回ペリー提督来航記念ヨットレース（南北海道外洋帆走協会主催、実行...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会北海道...
【北斗】新型コロナウイルス感染拡大で中止となった日本クラブユース選手...
ハンドボールの今年度函館市中学校大会（函館ハンドボール協会主催）が１...
陸上の道南記録会第２戦（道南陸上競技協会主催）が７月２６日、千代台公...
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにマスク着用が広がっていることで...
【福島】海峡横綱ビーチ（町月崎）で１日、海開きが行われた。水温はやや...