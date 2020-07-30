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○…市立函館保健所（山田隆良所長）はこのほど、今年度の...
〇…市立函館図書館の初代館長を務めた岡田健蔵氏の著作物...
〇…北海道日本ハムファイターズは、今月６日から受注販売...
〇…国道５号、国道２２８号など道南の主要道路に設置されている電光式道...
○…函館市の不動産業、蒲生商事が青柳町で管理する宅地に、たこ焼きや焼...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
○…工作とプログラミングを組み合わせた無料体験会「ロケット発射台をつ...
〇…函館市内外で飲食店を運営するエイチケイアール（中道...
○…国際交流基金（東京）は、国際文化交流活動を通じて日本と海外の結び...
〇…札幌管区気象台が１７日に発表した道内の向こう１カ月（１８日～８月...
〇…日本気象協会（東京）は、「＃熱中症ゼロへ２０２０キャンペーン」を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
地域における防犯意識の普及、防犯関係団体の育成発展への尽力をたたえて...
函館市内のＬＧＢＴ（性的少数者）当事者やその関係者などでつくる「レイ...
函館市内で２９日に新型コロナウイルスの感染者が約３カ月ぶりに発生した...
函館商工会議所の会員企業や町会などで構成される新幹線青森・函館早期開...
【江差】今年度の第２回桧山管内公立高等学校配置計画地域別検討協議会（...
国際的な女性奉仕団体「函館ゾンタクラブ」の竹村弘子会長らが２９日、活...
函館いか踊り実行委員会（吉川久康委員長）は、今年で誕生４０周年を迎え...
函館市は、２０２１年度採用の市職員採用試験（後期日程）の受け付けを８...