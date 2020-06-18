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〇…北海道日本ハムファイターズは１５日、オフィシャルマ...
〇…函館市青函連絡船記念館摩周丸に１５日、日の丸や国際...
〇…ＮＨＫＦＭは１４日午後２時から「函館発！オンラインでつながるラジ...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４３回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
〇…道森林管理局駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進センター（函館市駒場町）...
〇…北海道日本ハムファイターズは、木田優夫投手コーチが...
〇…人気キャラクター「ヒジカタ君」を中心に箱館戦争を再現した漫画本「...
〇…プロ野球・北海道日本ハムファイターズは、１９日に無観客試合で開幕...
〇…立憲民主党道８区総支部（代表・逢坂誠二衆院議員）と同党函館支部（...
新型コロナウイルスの影響で道南では海水浴場の開設を断念する動きが広が...
【大間】青森県大間町で建設中の大間原発をめぐり、原発に隣接する民有地...
函館市教委は、今年度の「教科書展示会」を南北海道教育センター（市湯川...
函館市は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に...
今週に入り、函館駅前から西部地区方面のホテルで、夜に明かりがつく部屋...
はこだてギャラリー（落合良治社長）は１８日から「ふるさと函館を応援す...
函館碧血会役員で郷土史家の木村裕俊さん（７２）が冊子「ある巡査の書簡...
○…森剣道少年団は１３日、ネイパル森でパークゴルフを行った＝写真。新...
海藻に親しむイベント「海藻の森探検～海と日本プロジェクト」（はこだて...
函館商工会議所は３０日午前１０時から同会議所で開くセミナー「１日でわ...