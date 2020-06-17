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〇…ＮＨＫＦＭは１４日午後２時から「函館発！オンラインでつながるラジ...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
○…函館映画鑑賞協会は１８日、第２４３回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
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函館財務事務所（峯村一久所長）は１６日、１～３月期の経済概況「道南経...
新型コロナウィルスが猛威を奮って４カ月ほど。国内の感染者は１５日現在...
函館市湯川町１のホテル「ＨＡＫＯＤＡＴＥ 海峡の風」は、ホテル内のレ...
【七飯】北海道猟友会新函館支部主催の青年部射撃大会が２１日午前９時半...
つつじの花も次々と咲いてサツキもそろそろ咲く時期になりました。夜温も...
〇…北海道日本ハムファイターズは１５日、オフィシャルマ...
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函館市病院局は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、市立函館病院の４...
２１日の「父の日」に向けて、函館市内でギフト商戦が本格化している。各...