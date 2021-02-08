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函館市内と渡島・桧山管内のスナック、バーなどでつくる函館社交飲食連合...
◇北斗市 （１０日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時...
◇北斗市（１０日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
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