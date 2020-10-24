函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    イベント・セミナー

    敬楽荘デイサービスでミニ運動会

    [ イベント・セミナー ]

    　【北斗】社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する「美ケ...

    敬楽荘デイサービスでミニ運動会
    イベント・セミナー 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    課題解決へ意見交換　地域ケア会議

    課題解決へ意見交換　地域ケア会議

    防犯標語コンクール、函館北中金津さんが最優秀

    防犯標語コンクール、函館北中金津さんが最優秀

    ハートランドフェリー１往復２便欠航

    ハートランドフェリー１往復２便欠航

    親子で秋の味覚堪能　ネイパル森でやきいも大会

    親子で秋の味覚堪能　ネイパル森でやきいも大会

    【速報】札幌市で４３人など、道内感染者計６０人に

    【速報】札幌市で４３人など、道内感染者計６０人に

    虹と夢を支える会が北海道社会貢献賞を受賞

    虹と夢を支える会が北海道社会貢献賞を受賞

    未来大川越教授、「『意思決定』の科学」出版記念し講演

    未来大川越教授、「『意思決定』の科学」出版記念し講演

    伊能忠敬研究の成果発表　福島町史研究会例会

    伊能忠敬研究の成果発表　福島町史研究会例会

    飲酒検知拒否した七飯町の男を逮捕

    飲酒検知拒否した七飯町の男を逮捕

    函館市民会館で今年度最初の職員研修　約２７０人が傾聴

    函館市民会館で今年度最初の職員研修　約２７０人が傾聴

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    10月24日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    10月24日のイベント情報

    2020年10月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク
    ハコラク