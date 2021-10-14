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新選組の土方歳三を主人公とした映画「燃えよ剣」が１５日に公開となる。...
函館市在住の根津静江さん（９２）はこのほど、榎本武揚（１８３６～１９...
【札幌】第２１回東日本学校吹奏楽大会（道吹奏楽連盟など主催）は最終日...
道立函館美術館（五稜郭町３７）で９日、特別展「北の抒情と幻想 国松登...
道内最古の美術団体「赤光社」の第９７回赤光社美術展が９日、函館市芸術...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月１１～１４日に函館市民会館で開...
函館の現代美術家小宮伸二さん（６０）が旧函館中央署亀尾駐在所だった建...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...
函館文化会（金山正智会長）は、優れた活動を進める郷土史研究者を顕彰す...
【北斗】市観光協会は、今年度前期の「北斗市フォトコンテスト」の上位入...
【七飯】町は１４日、町内の医療機関で日本脳炎ワクチンを接種予定だった...
【知内】町は、湯ノ里町内会館で開設している町立湯ノ里診療所に関して、...
【森】日本冷凍食品協会（会長・大櫛顕也ニチレイ社長）と町は、昨年迎え...
◇北斗市（１５日）▽いちごちゃん広場（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇森町（１８日）▽子育て教室（はいはい教室）（保健センター／前１０時...
高校軽音楽部の日本一を決める全国高校軽音楽部大会「第１回Ｗｅ ａｒｅ...
函館西高校（高橋敏史校長、生徒７０８人）で１２日、２年生が市内企業な...
「第２１回高校生ものづくりコンテスト北海道ブロック大会」（道工業高校...