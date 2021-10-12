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道立函館美術館（五稜郭町３７）で９日、特別展「北の抒情と幻想 国松登...
道内最古の美術団体「赤光社」の第９７回赤光社美術展が９日、函館市芸術...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月１１～１４日に函館市民会館で開...
函館の現代美術家小宮伸二さん（６０）が旧函館中央署亀尾駐在所だった建...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...
函館文化会（金山正智会長）は、優れた活動を進める郷土史研究者を顕彰す...
【北斗】市観光協会は、今年度前期の「北斗市フォトコンテスト」の上位入...
【北斗】市観光協会はこのほど、２０２１年度北斗市フォトコンテスト（前...
アーティストや芸術団体などが演奏を披露する「第７回丘の上の芸術祭」が...
プロ野球の新人選択会議（ドラフト会議）が１１日、東京都内で開かれ、松...
１日３時間程度、週に２～３回といった実働時間の少ない勤務形態「プチ勤...
道は、新型コロナウイルス感染拡大に対応するため、来年１月１日採用の任...
Ｑ 亡くなった夫名義の住宅について、誰が相続するのか家族間で話し合っ...
勤労者退職金共済機構建退共道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設業で...
【北斗】北斗市が今月末までの希望者全員への実施を目指す新型コロナワク...
市立函館病院（森下清文院長）は１１日から、パネル展「市立函館病院～新...
函館市在住の根津静江さん（９２）はこのほど、榎本武揚（１８３６～１９...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、異国の地で生活する外国人技能実...