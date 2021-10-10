この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道立函館美術館（五稜郭町３７）で９日、特別展「北の抒情と幻想 国松登...
道内最古の美術団体「赤光社」の第９７回赤光社美術展が９日、函館市芸術...
函館市文化・スポーツ振興財団は、１１月１１～１４日に函館市民会館で開...
函館の現代美術家小宮伸二さん（６０）が旧函館中央署亀尾駐在所だった建...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...
函館文化会（金山正智会長）は、優れた活動を進める郷土史研究者を顕彰す...
【北斗】市観光協会は、今年度前期の「北斗市フォトコンテスト」の上位入...
【北斗】市観光協会はこのほど、２０２１年度北斗市フォトコンテスト（前...
アーティストや芸術団体などが演奏を披露する「第７回丘の上の芸術祭」が...
フルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄｕｏ」によるコンサートが１日、...
函館地方気象台によると、低気圧から延びる寒冷前線が北海道付近を通過す...
【札幌】第２１回東日本学校吹奏楽大会（道吹奏楽連盟など主催）は最終日...
函館近海で漁獲が急増するブリに親しむイベント「函館地ブリパーク」（は...
市立函館保健所は１０日、函館市内居住の３０代男性１人が新たに新型コロ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１０日、新たな新型コロナウイルス感染者...
１０日午前６時ごろ、ＪＲ函館駅構内で信号設備に不具合が発生した。この...
函館市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチン接種が順調に進み、...
★宣言解除後初の週末、入り込み回復に期待（３日） 新型コロナウイルス...
【札幌】ラグビーの北海道中学校大会（道ラグビーフットボール協会主催）...