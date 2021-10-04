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【北斗】市観光協会はこのほど、２０２１年度北斗市フォトコンテスト（前...
アーティストや芸術団体などが演奏を披露する「第７回丘の上の芸術祭」が...
フルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄｕｏ」によるコンサートが１日、...
函館市中島町や札幌で水彩画教室を主宰する国井しゅうめいさん（７８）の...
はこだてフィルムコミッション事務局（市観光部観光振興課内）は、佐藤泰...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の同名小説を原作とした映...
合唱のＮＨＫ全国学校音楽コンクール「北海道ブロックコンクール」（ＮＨ...
【上ノ国】道南で出土した土器を展示する企画展「縄文のカタチ」が１日、...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）原作で、１０月公開の映画...
はこだて工芸舎（函館市末広町８）主催の「第５回工芸まつり」が１０月３...
函館市主催の「環境パネル展」が４日、市役所１階市民ホールで始まった。...
４日午前１１時２０分ごろ、函館港北副防波堤上空で、第一管区海上保安本...
【北斗】南渡島消防事務組合は４日、北斗消防署の２０代の男性消防士を停...
【厚沢部】町職員が政策を考える力を身に付け実行する能力を高める「町施...
【北斗】市観光協会は、市の観光ＰＲに活用する今年度下半期のフォトコン...
◇北斗市（５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半）▽法律相談...
◇北斗市（５日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （６日...
【札幌、旭川】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は４日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...
【北斗】市観光協会は、今年度前期の「北斗市フォトコンテスト」の上位入...