この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
演劇をテーマとしたシンポジウム「繋（つなぐ）－演劇と人と街」が、２４...
函館市民映画館シネマアイリス（菅原和博代表）が手掛け、函館出身の作家...
函館在住のピアニスト、伊藤亜希子さんが主宰するピアノ教室「ドルチェ」...
札幌在住の写真作家、ウリュウユウキさん（４４）による作品展「旅と旅の...
【七飯】函館在住の写真愛好家、麻薙悠子さん（４２）による初の写真展「...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９－９０年）の同名小説を原作とする映...
函館市北方民族資料館（末広町）はこのほど、展示資料の一部を入れ替えた...
道立道南四季の杜公園（亀田中野町）の丘の家ギャラリーで、北斗市在住の...
北海道管楽器個人・アンサンブルコンテスト函館地区予選大会（函館地区吹...
ドキュメンタリー写真家の佑木瞬さんの写真展「ゆきのように、しろく」が...
防衛省は２２日、陸上自衛隊函館駐屯地の２０代男性隊員２人が新型コロナ...
函館市の公益施設、はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）では、...
函館市と渡島総合振興局は２２日夜、新型コロナウイルス対策として市内の...
函館市ベイエリアの複合商業施設「はこだて明治館」（豊川町）は２２日、...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２月２日の節分に向け、初め...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は、地域文化の向上と創作意欲の喚起を...
原水爆禁止函館地区協議会（田中邦明会長）は２２日、核兵器の使用は非人...
〇…イオン北海道（札幌）は「ほっかいどう未来チャレンジ応援募金」を実...
函館市内の私立高校７校は２２日、２０２１年度推薦入試の合格者を発表し...
北海道牛乳普及協会などが主催する今年度の「牛やミルクのある風景絵画コ...