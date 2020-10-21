この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
【北斗】戊辰戦争（１８６８～１８６９年）終結記念の歴史群像モニュメン...
函館市が今年度民間へ売却予定の旧ロシア領事館（船見町）に関し、市民団...
函館市北洋資料館（五稜郭町）は東京、札幌でオリンピックが開かれた１９...
小林豊子きもの学院函館校で１８日、秋の公開講座が開かれた。同学院北海...
道南歌人協会（齊藤サダ会長）と青森市短歌連盟（三嶋じゅん子会長）はこ...
特別史跡五稜郭跡内にある箱館奉行所（丸山千明館長）で１７日、国の重要...
第１４０回函館市民合唱祭が１７日、市芸術ホールで開かれた。市内や近郊...
遺愛女子高校吹奏楽局の３年生５２人が出演したミュージックビデオ（ＭＶ...
函館映画鑑賞協会は２２日、映画「写真甲子園 ０・５秒の夏」（２０１７...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
道南最大規模の書道団体、函館書藝社（高橋海堂会長）による「第６７回函...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は６、２０の各日、同校で「ネイル...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に見立てて紹介す...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は１日から、新たな専門外来「胃も...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
ハンドボールの第５８回函館選手権大会（函館ハンドボール協会主催）がこ...