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道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
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函館市本町在住の寺澤登さん（８５）による「ある日ある時風景絵画展」が...
【木古内】町教委は１日、郷土資料館「いかりん館」で古文書教室を開いた...
函館文化会（金山正智会長）は７日、郷土史研究家を顕彰する今年の神山茂...
「縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト」（山田かおり代表）は、渡島・桧山管内...
箱館奉行所（丸山千明館長）は３日、同館内の大広間で「ヴァイオリン・バ...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇の会」（中村由紀夫理事長）は５日、２０...
動画を通じて軽音楽部やダンス部の高校生が日ごろの成果を披露する「ミュ...
ユーモラスな表情をした動物作品や人物をモチーフとした作品で知られる日...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
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函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
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